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"Успокойся и не плачь": Слава Каминская начала считать деньги ТОП-звезд

15 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Каминская обратилась к фанатам – женщина спросила, сколько зарабатывают звезды
Украинская певица Слава Каминская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обратилась к публике. Популярная исполнительница спросила мнение людей касательно того, кто из артистов сейчас зарабатывает больше всего и кто из звезд является топовым сейчас.

Соответствующую публикацию Слава Каминская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Мне очень интересно) сколько, по вашему мнению, зарабатывает артист? И зарабатывает ли он сейчас? Кто сейчас по вашему мнению топовый артист?", — обратилась к публике Слава Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Многие пользователи сети Instagram и подписчики украинской певицы не прошли мимо и начали высказывать свое мнение. В частности, люди стали критиковать поведение и жизнь Славы Каминской, оставляя под ее новой публикацией много гневных комментариев.

  • Такие, как ты, артисты, живут на сбережения и не работают, сидят в Европе и тратят только заработанное плюс бывший муж может подкидывать на детей. Если не совмещаться с артистами — сидишь без концертов. Так что Топовый артист половину отдает на ВСУ! Часть продюсера и команды и малая часть остается самому ему
  • Бл*, Славка, успокойся и не плачь... потому что есть в Украине люди, которые есть хотят, а ты ноешь...
  • К психотерапевту обратитесь, нам необязательно принимать участие в разборе обострения ваших психологических проблем
  • Миллионы зарабатывают!!!!! Потому что кому война, а кому мама родная!!!!!!!! Война — это отмывание денег! Для наших "звезд"
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Слава Каминская обратилась ко всем хейтерам по поводу языка.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская артистка Слава Каминская показала, как ее маленькая дочь перекрасила волосы.

Также мы сообщали о том, что популярная певица Слава Каминская представила новую украиноязычную песню.

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