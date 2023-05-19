Маша Ефросинина отреагировала на свой арест в россии - ведущая гневно обратилась к публике

Украинская телеведущая Маша Ефросинина и певец Филипп Киркоров. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известную украинскую телеведущую Машу Ефросинину заочно арестовали в россии якобы из–за угрозы, которую она несет. Поэтому популярная ведущая отреагировала на этот арест и вспомнила российского артиста Филиппа Киркорова, поддерживающего войну в Украине.

Соответствующую публикацию Маша Ефросинина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Вчера наткнулась на коммент: "Да что там Ефросинина делает кроме того, что пи..дит?" И если наше фейсбук сообщество непрестанно меня сношает (там, на самом деле вообще не важно, сколько и что ты делаешь), то в мордоре так называемые "органы" рассмотрели в моих вербальных актах угрозу их "великой империи" и преступление, которое влечет уголовное дело и, внимание, "заочный" арест!", – написала Маша Ефросинина.

Кроме того, популярная украинская телеведущая вспомнила знаменитого российского артиста Филиппа Киркорова. Тем не менее, Маша Ефросинина даже не думает расстраиваться, она призвала продолжать делать то, что делает каждый гражданин Украины.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в своей программе. Фото: скриншот с YouTube

"Молю, "заочно арестовали"! Это чтобы что? Чтобы содрогнулась новая ж*па киркорова, чтобы не повадно было местной сабле даже думать рты открывать? Но меня, конечно, это не может не радовать! Продолжаем в том же духе - говорим правду , не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!И не прекращаем мантру #йбнрснздхннх Слава Украине Героям Слава", – также добавила известная украинская телеведущая.

Напомним, мы писали о том, что украинская ведущая Маша Ефросинина сделала откровенное признание на публику.

Ранее мы рассказывали, что известная телеведущая Маша Ефросинина призналась, как она держится во время войны.

Также мы сообщали о том, что популярная телеведущая Маша Ефросинина трогательно обратилась к родной дочери.