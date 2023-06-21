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Сыграла тайную свадьбу с Мишей Кацуриным? Надя Дорофеева "засветила" обручальное кольцо

21 июня 2023 13:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева показала милые фото с Мишей Кацуриным – украинцы захейтили
Украинская певица Надя Дорофеева за кулисами шоу "Лига смеха". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и актриса, бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева трогательно обратилась к своему любимому Мише Кацурину. Популярная артистка показала милые фото с любимым и поздравила его с днем рождения.

Соответствующие фотографии Надя Дорофеева разместила на своей странице в Instagram.

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Не так давно украинская певица рассталась с артистом Владимиром Дантесом и начала встречаться с ресторатором Мишей Кацуриным, у которого есть семья и маленькие дети. Стоит отметить, что он был мужем подруги Нади Дорофеевой, с которой она с Дантесом часто проводила время.

Такие события не очень порадовали украинцев, критикующих певицу за то, что она бросила Дантеса и забрала Кацурина из семьи. Впрочем, она не сильно переживает за это, поэтому публикует часто общие фото с любимым. На этот раз она показала милые кадры, поздравив Мишу Кацурина с днем рождения.

"Я тебя люблю… совсем. С Днем Рождения, дорогой @misha_katsurin", — написала Надя Дорофеева под фотографиями со своим любимым Мишей Кацуриным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Люди не очень заценили новую публикацию украинской исполнительницы, потому она получила много хейта. Пользователи сети и подписчики Нади Дорофеевой стали критиковать ее отношения с Мишей Кацуриным, которого она якобы унесла из его семьи.

  • Лично… тяжело видеть эту пару… И насколько был положительно настроен на @nadyadorofeeva, настолько однажды в ней разочаровался. Но это субъективно. @misha_katsurin здоровья
  • Брр. Любовь — все понятно, но реально бросить мужа, а потом выставлять эти лизания. Ну как-то бесчеловечно. Подождала бы некоторое время. А то будто вот посмотрите, омномном
  • Я одна заметила, действительно ли у Нади обручальное кольцо на правой руке??
  • Поздравляем с женитьбой! Совсем безпалевно сначала было это скрывать, чтобы потом показать.. детский сад, Надя
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева анонсировала новую песню.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Надя Дорофеева показала реакцию своей мамы на творчество Миши Кацурина.

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева обратилась ко всем женщинам.

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