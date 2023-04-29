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Звезда кино о Гарри Поттере сообщила о беременности

29 апреля 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Звезда кино о Гарри Поттере сообщила о беременности
Британская актриса Бонни Райт. Фото: instagram.com/thisisbwright
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Британская актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, беременна. Она опубликовала фотографии, где предстала вместе со своим мужем и продемонстрировала округлый животик.

Радостное известие Райт сообщила в Instagram.

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Бонни Райт ждет ребенка

Эндрю Лококо и 32-летняя актриса готовятся впервые стать родителями. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки с мужем, на которых предстала в коричневом свободном сарафане. Одежда Райт подчеркнула округлый животик.

Бонны Райт
Бонни Райт вместе с мужем. Фото: instagram.com/thisisbwright

"У нас будет ребенок! Очень рады разделить с ним эту замечательную землю. Какое дикое и смиренное путешествие — это беременность, трансформация, чтобы освободить пространство для новой жизни. Мы с Эндрю не можем дождаться, чтобы познакомиться с нашим ребенком и стать родителями", — написала актриса.

Бонны Райт
Бонни Райт вместе с мужем. Фото: instagram.com/thisisbwright

Напомним, в прошлом месяце 36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о беременности. Кинозвезда ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса. Впервые в своих соцсетях Линдси показала свой уже немалый животик.

Также мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина второй раз беременна. В настоящее время девушка с семьей находится в Соединенных Штатах Америки.

Добавим, певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. У звезды украинского шоу-бизнеса родилась дочь.

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