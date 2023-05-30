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Звезда сериала "Игра престолов" пострадал от немытых рук поклонника

30 мая 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Игра престолов" пострадал от немытых рук поклонника
Герои сериала "Игра престолов". Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда сериала "Последний из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль, в свое время сыграл одну из ролей в хитовом сериале канала HBO — "Игре престолов". Впрочем, из-за своего персонажа звезда подхватил одну из инфекций.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инфицирование Паскаля

В сериале "Игра престолов" Паскаль превратился в персонажа Оберина — члена Дома Мартелла, правящей семьи Дорна и отца восьми незаконнорожденных девочек, известных как Песчаные змеи. Его герой был хорошо известен своими боевыми навыками, страстным характером и сексуальным аппетитом.

Педро Паскаль в сериале "Игра престолов". Фото: google.com

Внимание — дальше спойлер! Оберин погиб во время напряженного поединка с Грегором Калиганом — тот выдавил ему глаза и раздавил череп. Сцена драматической смерти героя Педро настолько понравилась фанатам шоу, что многие из них хотели воспроизвести этот момент.

48-летний актер позволял поклонникам позировать с ним для оригинальных селфи, пока не столкнулся с непредвиденными последствиями для здоровья, которые едва не стоили ему зрения.

"Людям очень нравилось делать селфи, прикладывая большие пальцы к моим глазам. Сначала я был так искренен и рад успеху персонажа в сериале, что позволял им это! Но из-за того, что вокруг глаз были чужие пальцы, я заразился глазной инфекцией", — сообщил Паскаль.

К счастью, актер своевременно обратился к врачам и получил квалифицированную медицинскую помощь. Впрочем, после этого чужих рук к своему лицу Педро не подпускает.

Педро Паскаль имитирует смерть своего героя в сериале "Игра престолов". Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что компания HBO приступила к съемкам второго сезона сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Также мы рассказывали, что канал HBO работает еще над одним приквелом "Игры престолов".

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