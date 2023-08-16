Звезда сериала Школа Лиза Василенко показала откровенные фото – она уже не та

Актеры украинского сериала "Школа". Фото: ТСН

Молодая украинская актриса, модель, блогер и звезда сериала "Школа" Лиза Василенко показала себя со скандальным российским рэпером Моргенштерном. Известная телезвезда показала откровенные фотографии, где она позировала со своим парнем.

Соответствующие фотографии Лиза Василенко разместила на своей странице в Instagram.

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Откровенная фотосессия

Украинская актриса поделилась фотографиями, где она показывает себя во всей красе вместе со своим парнем. На одном фото можно увидеть, как Лиза держит в руке сигарету, на другом — как она лежит на пляже в купальнике, а ее парень лежит на ней.

Публикация Лизы Василенко с Моргенштерном. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Лизы Василенко с Моргенштерном. Фото: скриншот из Instagram

Также телезвезда показала, как она праздновала день рождения, и поделилась кадрами, где она устроила сюрприз Моргенштерну.

Публикация Лизы Василенко с Моргенштерном. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Лизы Василенко с Моргенштерном. Фото: скриншот из Instagram

"Чудесная подборка", — коротко подписала ряд своих фотографий и видеороликов молодая украинская актриса Лиза Василенко.

После публикации этих фото и видео среди подписчиков актрисы и пользователей сети начало появляться много комментариев. Люди начали высказываться в адрес Лизы Василенко и ее парня, оставляя комментарии под публикацией.

Война идет...... Если ты не забыла... А ты с кац*пом, стыд

Лизонько, а донаты на ВСУ будут общие с Моргеном? У нас в стране война, не забывай, откуда ты родом!

Все заслуживают счастья, и я рада, что Алишер наконец-то нашел себя… и любовь! Как же теперь блестят его глаза

Каждый достоин быть счастливым в этом мире! Вы прекрасная и искренняя пара. Чувствуетесь сразу по вашему вайбу, вдохновляете

Комментарии со страницы Лизы Василенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лизы Василенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лизы Василенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лизы Василенко. Фото: скриншот из Instagram

Жизнь в России

Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко родилась в Днепре, но однажды она заявила, что ей лучше жить в России, ведь там условия лучше, чем в Украине. После этого ее стали критиковать, а в последнее время она вообще не показывает, где она живет. Свои фото и видео она демонстрирует из разных стран.

Украинская актриса Лиза Василенко в Дубае. Фото: instagram.com/p/Cr58Jg1oNOW/?img_index=1

Украинская актриса Лиза Василенко в Барселоне. Фото: instagram.com/p/CqA5YgQjyaL/?img_index=1

Сейчас она встречается с российским рэпером Моргенштерном, с которым активно делится разными общими фото и видео.

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