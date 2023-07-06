Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Злата Огневич вспомнила, как на нее вызывали полицию: "Нарушают график" arrow

Злата Огневич вспомнила, как на нее вызывали полицию: "Нарушают график"

6 июля 2023 11:09
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Злата Огневич вспомнила, как на нее вызывали полицию – откровенное признание
Бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CrNqWT1IVvu/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2" Злата Огневич откровенно рассказала о своей жизни. Украинская артистка и телеведущая рассказала, как ее соседи когда-то вызывали на нее правоохранительные органы за пение в квартире.

Об этом Злата Огневич рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Наверное, в жизни каждого человека есть те самые соседи, которые постоянно и громко делают ремонт в своей квартире. Причем, делают они его чуть ли не всю жизнь, как кажется. Вот и в жизни украинской певицы Златы Огневич тоже есть такие соседи.

Злата Огневич
Украинская певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CuUUUZYICx8/

Украинская артистка достаточно активно ведет страницу в социальной сети Instagram, где делится со своими поклонниками разными подробностями своей творческой и личной жизни. В этот раз она пожаловалась на то, что ее соседи слишком громко делают ремонт в своей квартире.

Более того, согласно законодательству, существует определенный лимит времени, который необходимо соблюдать соседям. Впрочем, соседи Златы постоянно нарушают это правило. Сама артистка отметила, что не обращала бы на это внимания, если бы они когда-то не вызывали полицию из-за того, что она пела в квартире.

Stories Златы Огневич
Stories певицы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

"Теперь это мой будильник, плей-лист, подкаст и т.д. Люди живут жизнью, делают ремонт. Значит, все будет хорошо. Масштаб работ настолько велик, что мне очень хочется посмотреть на результат. И это делают соседи, которые вызвали полицию из-за моих пений, а сейчас сами время от времени нарушают график ремонта и шума. Вот такие дела", — недовольно утверждает украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская артистка Злата Огневич показала свою реакцию на встречу россиянки в Хорватии.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Злата Огневич показала место, где она увидела расстрел человека.

Также мы сообщали, что певица и телеведущая Злата Огневич отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз