Злата Огневич вспомнила, как на нее вызывали полицию – откровенное признание

Бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CrNqWT1IVvu/

Известная украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2" Злата Огневич откровенно рассказала о своей жизни. Украинская артистка и телеведущая рассказала, как ее соседи когда-то вызывали на нее правоохранительные органы за пение в квартире.

Об этом Злата Огневич рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Наверное, в жизни каждого человека есть те самые соседи, которые постоянно и громко делают ремонт в своей квартире. Причем, делают они его чуть ли не всю жизнь, как кажется. Вот и в жизни украинской певицы Златы Огневич тоже есть такие соседи.

Украинская певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CuUUUZYICx8/

Украинская артистка достаточно активно ведет страницу в социальной сети Instagram, где делится со своими поклонниками разными подробностями своей творческой и личной жизни. В этот раз она пожаловалась на то, что ее соседи слишком громко делают ремонт в своей квартире.

Более того, согласно законодательству, существует определенный лимит времени, который необходимо соблюдать соседям. Впрочем, соседи Златы постоянно нарушают это правило. Сама артистка отметила, что не обращала бы на это внимания, если бы они когда-то не вызывали полицию из-за того, что она пела в квартире.

Stories певицы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

"Теперь это мой будильник, плей-лист, подкаст и т.д. Люди живут жизнью, делают ремонт. Значит, все будет хорошо. Масштаб работ настолько велик, что мне очень хочется посмотреть на результат. И это делают соседи, которые вызвали полицию из-за моих пений, а сейчас сами время от времени нарушают график ремонта и шума. Вот такие дела", — недовольно утверждает украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская артистка Злата Огневич показала свою реакцию на встречу россиянки в Хорватии.

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Также мы сообщали, что певица и телеведущая Злата Огневич отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.