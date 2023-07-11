Злата Огневич обратилась в полицию – поклонник переходит все границы

Украинская певица Злата Огневич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, телеведущая и бывшая главная героиня романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич показала фанатам продолжение ее истории с наглым поклонником. Популярная артистка рассказала о том, как она обратилась в полицию из-за этого мужчины.

Соответствующий скриншот с перепиской Злата Огневич разместила в разделе Stories в Instagram.

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Наверняка всем уже известно, что у украинской исполнительницы появился поклонник, но он отнюдь не нравится ей. Дело в том, что он преследует ее и постоянно написывает в Instagram, поэтому Злата пригрозила ему полицией.

В этот раз украинская певица показала скриншот общения с этим мужчиной в социальной сети Instagram. Там видно, что мужчина будто уже едет на встречу с ней, впрочем, она отметила, что уже написала заявление в правоохранительные органы.

Украинская певица Злата Огневич в клипе на свою песню "Ангел". Фото: скриншот с YouTube

"Уезжаю. На ржаном рынке, на входе буду. Вы уже уехали? Куда можно подъехать?", — обратился к Злате Огневич неадекватный поклонник.

Впрочем, она не стала долго с ним переписываться, а сразу сказала ехать в отделение полиции, которой она передает скриншоты переписки с ним и все его данные. Злата отметила, что она решила обратиться в полицию, потому что мужчина игнорирует ее просьбу оставить ее в покое.

Stories украинской певицы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

"Сегодня написала заявление в Печерском отделении. До последнего давала шанс, но... Человек звонит мне, пишет смс, звонит консьержу и преследует", — пожаловалась украинская артистка.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Злата Огневич вспомнила, как соседи вызвали полицию на нее.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Злата Огневич вспомнила, как она встретила россиянку в Хорватии.

Также мы сообщали, что певица и ведущая Злата Огневич отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.