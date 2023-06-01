Приянка Чопра вспомнила приставания режиссера – заставлял раздеться

Индийская актриса Приянка Чопра на детекторе лжи. Фото: скриншот с YouTube

Известная индийская актриса, модель и певица Приянка Чопра сделала откровенное признание о начале своей карьеры. Популярная телезвезда рассказала о том, как болливудский режиссер приставал к ней, заставляя ее показать свое нижнее белье во время съемок.

Об этом сообщает Fox News.

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Да, 40–летняя актриса вспомнила, как она работала однажды над проектом, который стал для нее довольно неприятным. Она рассказала, как режиссер проекта заставлял продемонстрировать нижнее белье во время съемок картины, где она якобы должна была "собланять" кого–то в роли агента под прикрытием.

"Я под прикрытием, я соблазняю парня – очевидно, это то, что делают девушки, когда они под прикрытием. Но я соблазняю парня, и мне придется снять часть одежды", – объяснила известная индийская актриса Приянка Чопра.

Индийская актриса Приянка Чопра на презентации коллекции Bulgari в Венеции. Фото: instagram.com/p/CsYFhzNofRM/

Также она вспомнила тот неприятный момент, когда режиссер этой картины настаивал на том, чтобы в сцене было видно ее нижнее белье. Таким образом, режиссер якобы объяснил, что из–за такой сцены больше людей придет смотреть этот фильм.

Известная телезвезда утверждала, что режиссер не сказал это ей лично, он сказал об этом стилисту. По словам Приянки Чопры, этот момент достаточно дегуманен, а ее саму будто использовали, не считая ее настоящим искусством.

Актриса Приянка Чопра во время церемонии вручения премии "Оскар" в США. Фото: instagram.com/p/CpmNiCZoQSH/

"Это был такой дегуманный момент. Это было ощущение: "Я ничто другое, кроме того, как меня можно использовать, мое искусство не суть важно, то, что я вношу, не важно", – вспомнила Приянка Чопра.

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