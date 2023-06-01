Пріянка Чопра згадала домагання режисера – змушував роздягтися

Індійська акторка Пріянка Чопра на детекторі брехні. Фото: скріншот з YouTube

Відома індійська акторка, модель та співачка Пріянка Чопра зробила відверте зізнання про початок своєї кар’єри. Популярна телезірка розповіла про те, як боллівудський режисер домагався неї, змушуючи її показати свою нижню білизну під час зйомок.

Про це повідомляє Fox News.

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Так, 40–річна акторка згадала, як вона працювала одного разу над проєктом, який став для неї досить неприємним. Вона розповіла, як режисер проєкту змушував продемонструвати нижню білизну під час зйомок картини, де вона нібито повинна була "спокушати" когось в ролі агентки під прикриттям.

"Я під прикриттям, я спокушаю хлопця – очевидно, це те, що роблять дівчата, коли вони під прикриттям. Але я спокушаю хлопця, і мені доведеться зняти частину одягу", – пояснила відома індійська акторка Пріянка Чопра.

Індійська акторка Пріянка Чопра на презентації колекції Bulgari у Венеції. Фото: instagram.com/p/CsYFhzNofRM/

Також вона згадала той неприємний момент, коли режисер цієї картини наполягав на тому, щоб у сцені була видна її нижня білизна. Таким чином, режисер нібито пояснив, що через таку сцену більше людей прийти дивитися цей фільм.

Відома телезірка стверджувала, що режисер не сказав це їй особисто, він сказав про це стилісту. За словами Пріянки Чопри, цей момент є досить дегуманним, а її саму ніби використали, не вважаючи її за справжнє мистецтво.

Акторка Пріянка Чопра під час церемонії вручення премії "Оскар" в США. Фото: instagram.com/p/CpmNiCZoQSH/

"Це був такий дегуманний момент. Це було відчуття: "Я ніщо інше, окрім того, як мене можна використовувати, моє мистецтво не має значення, те, що я вношу, не важливо", – пригадала Пріянка Чопра.

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