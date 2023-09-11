Бывшая Войтенко раскрыла новые подробности скандала – обвинял и не извинялся

Бывшая актера Константина Войтенко Валентина Маринина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая жена известного украинского актера и звезды сериала "Будиночок на щастя" Константина Войтенко Валентина Маринина раскрыла новые подробности своей семейной жизни. Женщина рассказала об издевательствах и психологическом давлении со стороны своего мужа.

Откровенное интервью Валентина Маринина дала Алине Доротюк в YouTube.

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Бывшая Константина Войтенко признается, что ей было бы легче и спокойнее жить, если бы у них не было общего ребенка. Валентина отмечает, что из-за угроз со стороны бывшего мужа ей очень страшно, ведь в таком состоянии она живет постоянно.

"Если бы не было общего ребенка и мы не общались, я жила бы свою жизнь дальше, спокойная, насколько это возможно в условиях войны. А мне не было спокойно, потому что он общался с ребенком. Все те скрины, которые я выложила, это были скрины его общения со мной. Угрозы. И это очень страшно, я на этом адреналине живу постоянно", — рассказывает бывшая актера.

Бывшая Константина Войтенко Валентина Маринина на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Валентина Маринина утверждает, что ее бывший душил ее коленом и поставил на ее теле синяки. Однажды женщина вынуждена была даже взять в руки нож, чтобы защититься от разгневанного мужчины во время одной из их ссор.

Рассказала также бывшая Войтенко и о психологическом давлении с его стороны, когда они жили еще вместе. Оказывается, он постоянно ее в чем-то обвинял и никогда не извинялся. Однажды она даже вызвала полицию, но та ничего не смогла сделать.

"Я устала от угроз. Понимаю, что меня никто не защитит. Вызвала полицию, она меня не защитила... Я уже все потеряла. Я от бессилия написала этот пост. Он постоянно угрожает, что заберет ребенка", — также рассказала Валентина Маринина.

Скандал в семье Войтенко

Не так давно бывшая украинского актера шокировала сеть откровенным признанием касательно ее брака. Оказывается, Валентина Маринина была жертвой домашнего насилия и не могла рассказать об этом публично.

Публикация Валентины Марининой по поводу скандала со своим бывшим Константином Войтенко. Фото: скриншот из Instagram

"Я писала и удаляла этот пост с десяток раз. Прошло 4 года. И я горжусь решением признать это публично. Я — бывшая жертва, насильник и спасатель в одном флаконе. Мне стыдно об этом. Но в тот момент я не умела иначе. Мой бывший муж — нарцисс и насильщик. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он — публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери", — писала Валентина.

Напомним, мы писали, что известный украинский актер Валентин Войтенко впервые прокомментировал обвинение своей бывшей жены.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Константина Войтенко призналась, будет ли она судиться с актером.

Также мы сообщали, что бывшая актера Константина Войтенко показала переписку с ним.