Колишня Войтенка розкрила нові подробиці скандалу – звинувачував та не вибачався

Колишня актора Костянтина Войтенка Валентина Марініна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишня дружина відомого українського актора та зірки серіалу "Будиночок на щастя" Костянтина Войтенка Валентина Марініна розкрила нові подробиці свого сімейного життя. Жінка розповіла про знущання та психологічний тиск з боку свого чоловіка.

Відверте інтерв’ю Валентина Марініна дала Аліні Доротюк в YouTube.

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Колишня Костянтина Войтенка зізнається, що їй було б легше та спокійніше жити, якби в них не було спільної дитини. Валентина зазначає, що через погрози з боку колишнього чоловіка їй дуже страшно, адже в такому стані вона живе постійно.

"Якби не було спільної дитини і ми не спілкувалися, я жила б своє життя далі, спокійне, наскільки це можливо в умовах війни. А мені не було спокійно, тому що він спілкувався з дитиною. Усі ті скрини, які я виклала, це були скрини його спілкування зі мною. Погрози. І це дуже страшно, я на цьому адреналіні живу постійно", — розповідає колишня актора.

Колишня Костянтина Войтенка Валентина Марініна на інтерв'ю у Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Валентина Марініна стверджує, що її колишній душив її коліном та поставив на її тілі синці. Одного разу жінка вимушена навіть була взяти до рук ніж, щоб захиститися від розгніваного чоловіка під час однієї з їхніх сварок.

Розповіла також колишня Войтенка і про психологічний тиск з його боку, коли вони ще жили разом. Виявляється, він постійно її у чомусь звинувачував та ніколи не вибачався. Одного разу вона навіть викликала поліцію, але та не змогла нічого зробити.

"Я втомилася від погроз. Розумію, що мене ніхто не захистить. Викликала поліцію, вона мене не захистила... Я вже все втратила. Я від безсилля написала цей пост. Він постійно загрожує, що забере дитину", — також розповіла Валентина Марініна.

Скандал у сім’ї Войтенка

Не так давно колишня українського актора шокувала мережу відвертим зізнанням стосовно її шлюбу. Виявляється, Валентина Марініна була жертвою домашнього насильства та ніяк не могла розповісти про це публічно.

Публікація Валентини Марініної стосовно скандалу зі своїм колишнім Костянтином Войтенко. Фото: скриншот з Instagram

"Я писала і видаляла цей пост з десяток разів. Минуло 4 роки. І я пишаюся рішенням визнати це публічно. Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік — нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він — публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці", — писала Валентина.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український актор Валентин Войтенко вперше прокоментував звинувачення своєї колишньої дружини.

Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина Костянтина Войтенка зізналася, чи судитиметься вона з актором.

Також ми повідомляли про те, що колишня актора Костянтина Войтенка показала переписку з ним.