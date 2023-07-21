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"Сделал предложение": Надя Дорофеева показала романтический момент в рядах ВСУ

21 июля 2023 14:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева рассказала о своем выступлении перед военными – кадры с концерта
Украинская певица Надя Дорофеева во время интервью на канале "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и актриса, бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала свое выступление перед военными. Популярная исполнительница показала, как она пела для украинских защитников, и поделилась своими впечатлениями от выступления.

Соответствующим видеороликом Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Популярная артистка отметила, что она очень благодарна защитникам Украины, которые являются настоящими героями. Она рассказала, как ей понравилось выступать перед военными, с которыми она обнималась и пела вместе. Также Надя Дорофеева вспомнила, как на ее выступлении было предложение любимой девушке.

Надя Дорофеева
Бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Мы обнимались, пели и танцевали вместе, улыбались, а после "Щоб не було" Женя сделал предложение своей возлюбленной, потому что, как он сказал, это "их песня". Вчерашнее выступление было очень позитивным, а вот сегодня пересматриваю это видео — и мне очень грустно и тяжело, потому что каждый из этих людей рискует своей жизнью ради нас всех. Ради Украины", — написала Надя Дорофеева.

Также украинская исполнительница отметила, что она мечтает о том, чтобы все военные, которые сейчас защищают Украину от врагов, вернулись домой живыми и здоровыми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Я была там, чтобы выразить свою благодарность бойцам, а когда я уже закончила выступление — от бригады мне вручили "благодарность". Не знаю, какие там музыкальные премии и победы было до этого — но эта "благодарность" имеет гораздо более сильное содержание. Спасибо", — написала украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева возвращается в судейское кресло шоу "Голос країни".

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева показала себя без макияжа.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Надя Дорофеева обратилась к хейтерам по поводу своего брака с Мишей Кацуриным.

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