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"Зубы, как унитаз": Машу Ефросинину унизили на глазах всей страны

11 июля 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маша Ефросинина показала себя во всей красе – украинцы заметили ее искусственность
Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками эффектными кадрами. Популярная ведущая показала, как ей наводят порядок перед очередными съемками, где она сидит перед зеркалом в черном наряде.

Соответствующими кадрами Маша Ефросинина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская телеведущая показала, как ее красят перед съемками с ее участием. В то же время, Маша отметила, что в прошлой жизни она была гражданкой Италии. На видео можно увидеть, как ведущей сделали прическу и нанесли легкий макияж, а сама она позирует в зеркало.

"В прошлой жизни я точно была итальянкой", — написала Маша Ефросинина под своим видео.

Многие пользователи сети и подписчики украинской ведущей не смогли промолчать и начали оставлять свое мнение касательно нового видео Маши Ефросининой. Люди стали высказываться по поводу внешности телеведущей в комментариях под ее кадрами.

  • Знаете, очень красивая, но какая-то слишком искусственная уже… Понимаю, что хочется быть всегда юной.. да не перегнуть…. И это совсем не зависть.. В погоне за такой красотой где-то отстает натуральность. Только не надо сразу писать, что женщина должна за собой ухаживать.. я — за! Только не теряйте себя… потому что уже не всегда узнаешь человека, столько всего искусственного. Маша красивая женщина — бесспорно!
  • Блин, ну зачем столь не естественно белые зубы, как унитаз? Пару тонов меньше, и уж нормальная человеческая улыбка. Откуда такое деревенское желание носить во рту фарфор. Красивая женщина!!
  • Всю жизнь у Вас были тонкие губы, а те, что сейчас, это уже не ваше лицо
Комментарии со страницы Маши Ефросининой
Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Маши Ефросининой
Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Маши Ефросининой
Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась о 500-м дне полномасштабной войны.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная телеведущая Маша Ефросинина подняла очень деликатную для женщин тему.

Также мы сообщали о том, что известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о проблемах с психическим здоровьем.

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