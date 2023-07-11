Маша Ефросинина показала себя во всей красе – украинцы заметили ее искусственность

"Зубы, как унитаз": Машу Ефросинину унизили на глазах всей страны
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками эффектными кадрами. Популярная ведущая показала, как ей наводят порядок перед очередными съемками, где она сидит перед зеркалом в черном наряде.
Соответствующими кадрами Маша Ефросинина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Украинская телеведущая показала, как ее красят перед съемками с ее участием. В то же время, Маша отметила, что в прошлой жизни она была гражданкой Италии. На видео можно увидеть, как ведущей сделали прическу и нанесли легкий макияж, а сама она позирует в зеркало.
"В прошлой жизни я точно была итальянкой", — написала Маша Ефросинина под своим видео.
Многие пользователи сети и подписчики украинской ведущей не смогли промолчать и начали оставлять свое мнение касательно нового видео Маши Ефросининой. Люди стали высказываться по поводу внешности телеведущей в комментариях под ее кадрами.
- Знаете, очень красивая, но какая-то слишком искусственная уже… Понимаю, что хочется быть всегда юной.. да не перегнуть…. И это совсем не зависть.. В погоне за такой красотой где-то отстает натуральность. Только не надо сразу писать, что женщина должна за собой ухаживать.. я — за! Только не теряйте себя… потому что уже не всегда узнаешь человека, столько всего искусственного. Маша красивая женщина — бесспорно!
- Блин, ну зачем столь не естественно белые зубы, как унитаз? Пару тонов меньше, и уж нормальная человеческая улыбка. Откуда такое деревенское желание носить во рту фарфор. Красивая женщина!!
- Всю жизнь у Вас были тонкие губы, а те, что сейчас, это уже не ваше лицо
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