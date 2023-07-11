Маша Ефросинина показала себя во всей красе – украинцы заметили ее искусственность

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками эффектными кадрами. Популярная ведущая показала, как ей наводят порядок перед очередными съемками, где она сидит перед зеркалом в черном наряде.

Соответствующими кадрами Маша Ефросинина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская телеведущая показала, как ее красят перед съемками с ее участием. В то же время, Маша отметила, что в прошлой жизни она была гражданкой Италии. На видео можно увидеть, как ведущей сделали прическу и нанесли легкий макияж, а сама она позирует в зеркало.

"В прошлой жизни я точно была итальянкой", — написала Маша Ефросинина под своим видео.

Многие пользователи сети и подписчики украинской ведущей не смогли промолчать и начали оставлять свое мнение касательно нового видео Маши Ефросининой. Люди стали высказываться по поводу внешности телеведущей в комментариях под ее кадрами.

Знаете, очень красивая, но какая-то слишком искусственная уже… Понимаю, что хочется быть всегда юной.. да не перегнуть…. И это совсем не зависть.. В погоне за такой красотой где-то отстает натуральность. Только не надо сразу писать, что женщина должна за собой ухаживать.. я — за! Только не теряйте себя… потому что уже не всегда узнаешь человека, столько всего искусственного. Маша красивая женщина — бесспорно!

Блин, ну зачем столь не естественно белые зубы, как унитаз? Пару тонов меньше, и уж нормальная человеческая улыбка. Откуда такое деревенское желание носить во рту фарфор. Красивая женщина!!

Всю жизнь у Вас были тонкие губы, а те, что сейчас, это уже не ваше лицо

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась о 500-м дне полномасштабной войны.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная телеведущая Маша Ефросинина подняла очень деликатную для женщин тему.

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