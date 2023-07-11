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"Зуби, як унітаз": Машу Єфросиніну принизили на очах всієї країни

11 липня 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маша Єфросиніна показала себе у всій красі – українці помітили її штучність
Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася зі своїми шанувальниками ефектними кадрами. Популярна ведуча показала, як їй наводять лад перед черговими зйомками, де вона сидить перед дзеркалом у чорному вбранні.

Відповідними кадрами Маша Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська телеведуча показала, як її фарбують перед якимись зйомками за її участю. В той же час, Маша зазначила, що у минулому житті вона була громадянкою Італії. На відео можна побачити, як ведучій зробили зачіску та нанесли легкий макіяж, а сама вона позує в дзеркало.

"У минулому житті я точно була італійкою", — написала Маша Єфросиніна під своїм відео.

Численні користувачі мережі та підписники української ведучої не змогли промовчати та почали залишати свою думку стосовно нового відео Маші Єфросиніної. Люди стали висловлюватися стосовно зовнішності телеведучої в коментарях під її кадрами.

  • Знаєте, дуже гарна, але якась занадто штучна вже… Розумію, що хочеться бути завжди юною.. та аби не перегнути.... І це зовсім не заздрість.. У погоні за такою красою десь відстає натуральність.Тільки не треба одразу писати, що жінка повинна за собою доглядати.. я — за! Тільки не втрачайте себе… бо вже не завжди упізнаєш людину, стільки всього штучного. Маша красива жінка — беззаперечно!
  • Блін, ну навіщо настільки не природно білі зуби, як унітаз? Пару тонів менше, і вже нормальна людська посмішка. Звідки таке сільське бажання носити у роті порцеляну. Красива жінка!!
  • Все життя у Вас були тонкі губи, а ті що зараз, це вже не ваше обличчя
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про 500-й день повномасштабної війни. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна телеведуча Маша Єфросиніна порушила дуже делікатну для жінок тему.

Також ми повідомляли про те, що відома ведуча Маша Єфросиніна розповіла про проблеми із психічним здоров’ям.

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