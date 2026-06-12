Стрижки для жінок зрілого віку з тонким волоссям: додають об’єм і омолоджують

Дівчині роблять стрижку. Фото: magnific

З віком наше волосся змінюється, і це цілком природно. Воно може ставати тоншим, втрачати колишній блиск та об'єм. Часто жінки намагаються врятувати ситуацію тоннами лаку чи складною укладкою, хоча насправді все вирішує вдала стрижка.

Новини.LIVE розповість, на яких варіантах стрижок варто зупинитися цього сезону.

Правильна форма може за лічені хвилини омолодити на кілька років, додати візуальної густоти й помітно полегшити життя, адже вам більше не доведеться проводити перед дзеркалом по пів години щоранку. Стилісти виділяють кілька безпрограшних варіантів, які ідеально підходять для зрілого віку і тонкої текстури.

Класичний боб з рівним зрізом

Якщо ви шукаєте щось елегантне і водночас просте — це ваш варіант. Тут акцент роблять на чіткій, прямій лінії зрізу. Завдяки цьому волосся знизу не має рідкий вигляд, а навпаки здається візуально щільнішим. Боб чудово тримає форму, освіжає обличчя і пасує практично під будь-який стиль одягу.

Класичний боб. Фото з Instagram

Хвилясте або кучеряве піксі

Власницям природних кучерів чи легких хвиль часто важко впоратися з довжиною, коли волосся втрачає густоту. Коротка стрижка піксі на кучеряве волосся — це справжній порятунок. Вона допомагає завиткам лягати акуратно і створює красиву форму. І з цієї зачіскою про укладання взагалі можна забути. Досить просто злегка розворушити чисте волосся пальцями з краплею легкого мусу, і стильний образ готовий.

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Піксі. Фото з Instagram

Текстуроване піксі з градуюванням

Для тих, у кого пряме волосся, підійде варіант з так званим градуюванням — це коли пасма вистригають шарами. Майстер робить акцент на маківці та потилиці, створюючи об'єм саме там, де його зазвичай бракує. Така зачіска має дуже сучасний, трішки зухвалий вигляд і чудово маскує дрібні нюанси, зміщуючи всю увагу на гарні лінії шиї та вилиць.

Сучасне піксі. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, який новий тренд у стрижках набирає популярності. Мова про нову легку та повітряну зачіску.

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