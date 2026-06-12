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Главная Гламур 3 лучшие стрижки для зрелых женщин с тонкими волосами

3 лучшие стрижки для зрелых женщин с тонкими волосами

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 16:46
Стрижки для женщин зрелого возраста с тонкими волосами: придают объем и омолаживают
Девушке делают стрижку. Фото: magnific

С возрастом наши волосы меняются, и это совершенно естественно. Они могут становиться тоньше, терять прежний блеск и объем. Часто женщины пытаются исправить ситуацию с помощью огромного количества лака или сложной укладки, хотя на самом деле все решает удачная стрижка.

Новини.LIVE расскажет, на каких вариантах стрижек стоит остановиться в этом сезоне.

Правильная форма может за считанные минуты омолодить на несколько лет, добавить визуальной густоты и заметно облегчить жизнь, ведь вам больше не придется проводить перед зеркалом по полчаса каждое утро. Стилисты выделяют несколько беспроигрышных вариантов, которые идеально подходят для зрелого возраста и тонкой текстуры.

Классический боб с ровным срезом

Если вы ищете что-то элегантное и в то же время простое — это ваш вариант. Здесь акцент делается на четкой, прямой линии среза. Благодаря этому волосы снизу не выглядят редеющими, а наоборот кажутся визуально более густыми. Боб прекрасно держит форму, освежает лицо и подходит практически к любому стилю одежды.

Стрижка, що завжди актуальна і підійде тонкому волоссю
Классический боб. Фото из Instagram

Волнистый или кудрявый пикси

Обладательницам естественных кудрей или легких волн часто трудно справиться с длиной, когда волосы теряют густоту. Короткая стрижка пикси на вьющиеся волосы — это настоящее спасение. Она помогает локонам аккуратно ложиться и создает красивую форму. И с этой прической об укладке вообще можно забыть. Достаточно просто слегка взболтать чистые волосы пальцами с каплей легкого мусса, и стильный образ готов.

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Пикси. Фото из Instagram

Текстурированный пикси с градуировкой

Для тех, у кого прямые волосы, подойдет вариант с так называемой градуировкой — это когда пряди выстригают слоями. Мастер делает акцент на макушке и затылке, создавая объем именно там, где его обычно не хватает. Такая прическа имеет очень современный, немного дерзкий вид и прекрасно маскирует мелкие нюансы, смещая все внимание на красивые линии шеи и скул.

Піксі, що має сучасний вигляд
Пикси. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какой новый тренд в стрижках набирает популярность. Речь идет о новой легкой и воздушной прическе.

Также Новини.LIVE сообщали, какая окраска волос подойдет тем, кто хочет придать им немного объема. Это новая техника, которую предлагают стилисты.

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Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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