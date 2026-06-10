Невдалі стрижки для тонкого волосся: стилісти попередили

Дівчина з гарним волоссям. Фото: magnific

Тонкі пасма — це вічна дилема. З одного боку, вони м'якенькі, слухняні й не вимагають довгих годин укладань. З іншого — будь-який натяк на вологість, зайва крапля олії чи невдала пінка здатні зіпсувати зачіску. І якщо ви вже спробували всі шампуні для об'єму, а волосся все одно не піддається, справа, скоріше за все, не в косметиці. Річ може бути у стрижці.

Новини.LIVE з посиланням на видання She Finds розібрали головні помилки у перукарському кріслі та назвали 5 зачісок, які протипоказані власниці тонкого волосся.

Довге волосся

Це красиво, але тільки тоді, коли є густота. Якщо пасма тонкі від природи, велика довжина стає їхнім ворогом. Під власною вагою волосся просто тягнеться вниз, абсолютно втрачаючи об'єм біля коренів. Замість розкішної гриви ви отримуєте пасма, що щільно припали до голови, які до того ж швидко розпадаються на окремі тонкі ниточки.

Рівний зріз на довгому волоссі

Сам по собі прямий, чіткий зріз — це чудова ідея, бо він візуально робить кінчики товстішими. Але цей трюк працює лише на короткій або середній довжині. Якщо відростити таке волосся нижче лопаток, важка нижня лінія просто потягне все донизу.

Філірування бритвою

Цю техніку часто пропонують, щоб додати зачісці легкості та текстури. Проте для тонкої структури це катастрофа. Бритва буквально зрізає і без того дефіцитну масу волосся, роблячи кінці прозорими. Замість стильної недбалості ви ризикуєте отримати посічені кінці, які зовсім не тримають форму.

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Занадто багато шарів

Багатошарові стрижки дійсно можуть врятувати ситуацію і створити ілюзію пишності, але тут головне вчасно зупинитися. Якщо майстер занадто сильно захопиться вистриганням пасом різної довжини, він просто прибере всю густоту. В результаті нижній шар волосся стане настільки рідким і нерівним, що крізь нього буде видно просвіти. Зачіска втратить свою цілісність.

Шег з надмірним філіруванням

Модна та розкута стрижка шег тримається саме на хаотичних шарах та об'ємі. Але якщо на тонкому волоссю зробити надмірне філірування, магії не станеться. Пасмам просто не вистачить власної щільності, щоб тримати ту саму задуману форму.

Раніше ми писали про те, як за допомогою правильно підібраної техніки фарбування волосся додати йому об'єму. Новий тренд, про який ви вже могли чути.

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