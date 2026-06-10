Неудачные стрижки для тонких волос: стилисты предупредили

Девушка с красивыми волосами. Фото: magnific

Тонкие пряди — это вечная дилемма. С одной стороны, они мягкие, послушные и не требуют долгих часов укладки. С другой — любой намек на влажность, лишняя капля масла или неудачная пенка способны испортить прическу. И если вы уже перепробовали все шампуни для объема, а волосы все равно не поддаются, дело, скорее всего, не в косметике. Дело может быть в стрижке.

Новини.LIVE со ссылкой на издание She Finds разобрали главные ошибки в парикмахерском кресле и назвали 5 причесок, которые противопоказаны обладательницам тонких волос.

Длинные волосы

Это красиво, но только тогда, когда есть густота. Если пряди тонкие от природы, большая длина становится их врагом. Под собственным весом волосы просто тянутся вниз, полностью теряя объем у корней. Вместо роскошной гривы вы получаете плотно прилегающие к голове пряди, которые к тому же быстро распадаются на отдельные тонкие ниточки.

Ровный срез на длинных волосах

Сам по себе прямой, четкий срез — это отличная идея, потому что он визуально делает кончики толще. Но этот трюк работает только на короткой или средней длине. Если отрастить такие волосы ниже лопаток, тяжелая нижняя линия просто потянет все вниз.

Филировка бритвой

Эту технику часто предлагают, чтобы придать прическе легкости и текстуры. Однако для тонкой структуры это катастрофа. Бритва буквально срезает и без того дефицитную массу волос, делая концы прозрачными. Вместо стильной небрежности вы рискуете получить порезанные концы, которые совсем не держат форму.

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Слишком много слоев

Многослойные стрижки действительно могут спасти ситуацию и создать иллюзию пышности, но здесь главное вовремя остановиться. Если мастер слишком сильно увлечется выстриганием прядей разной длины, он просто уберет всю густоту. В результате нижний слой волос станет настолько редким и неровным, что сквозь него будут видны просветы. Прическа потеряет свою целостность.

Шег с чрезмерным филированием

Модная и раскованная стрижка шег держится именно на хаотичных слоях и объеме. Но если на тонких волосах сделать чрезмерное филирование, магии не произойдет. Прядям просто не хватит собственной плотности, чтобы держать ту самую задуманную форму.

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