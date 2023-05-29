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"Я дійсно закохалася": Даша Квіткова шокувала українців відвертим зізнанням

29 травня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квіткова показала красиві кадри з Нью–Йорку – дівчина поділилася враженнями
Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова на відпочинку в Маямі. Фото: instagram.com/p/Cseu1NCPIY4/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Колишня дружина відомого українського ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова показала кадри зі свого відпочинку. Українська блогерка показала кадри з Нью–Йорку, куди вона літала відпочивати з подругою.

Відповідні кадри Даша Квіткова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"nyc, який закохує в себе. кожного дня, я, як турист, відчуваю неймовірні емоції від цього величного міста. в мене виступають сльози від побаченого, завмирає дихання і стає приємно дурно від усвідомлення, що я дійсно тут. мене криє мурахами, бо це ніби фільм, де я є головною героїнею і все відбувається для мене. невимовна енергетика і сила. я ніби біля витоків, тут і є початок, а далі вже немає куди. тут можна вершити гори, тільки не сиди на місці. і я дійсно закохалась", – написала Даша Квіткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Колишня дружина Микити Добриніна розповіла про те, як люди живуть у Нью–Йорку. Даша Квіткова вирішила підвести підсумки свого відпочинку в цьому місті, а також заявила, що вона ще хоче у майбутньому туди прилетіти.

Даша Квиткова
Колишня Микити Добриніна Даша Квіткова у Нью–Йорку. Фото: instagram.com/p/CswaLcyI_Ta/

"а головне: прийняття себе та людей, якими б вони не були. без осуджень. а навіть, якщо воно і є: всім немає до цього діла. і це приймається. feel free to be yourself. p.s. сьогодні мій останній день тут, і мене чекає довга дорога додому. але будь впевнений, нй, я ще з тобою не договорила і мені є що сказати @pershyipodyh дякую за те, що відчула і допомогла зі зйомкою цього відео", – також додала українська блогерка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Даша Квіткова показала щасливі кадри з Маямі.

Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поїхала до США.

Також ми повідомляли про те, що Даша Квіткова прокоментувала стосунки з Микитою Добриніним.

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