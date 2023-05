Даша Квиткова показала красивые кадры с Нью–Йорка – девушка поделилась впечатлениями

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова на отдыхе в Майами. Фото: instagram.com/p/Cseu1NCPIY4/

Бывшая жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова показала кадры со своего отдыха. Украинская блогерша показала кадры с Нью–Йорка, куда она летала отдыхать с подругой.

Соответствующие кадры Даша Квиткова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"nyc, который влюбляет в себя. каждый день, я, как турист, испытываю невероятные эмоции от этого величественного города. у меня выступают слезы от увиденного, замирает дыхание и становится приятно глупо от осознания, что я действительно здесь. меня кроет муравьями, потому что это будто фильм, где я являюсь главной героиней и все происходит для меня.неописуемая энергетика и сила.я словно у истоков, здесь и есть начало, а дальше уже некуда.тут можно вершить горы, только не сиди на месте.и я действительно влюбилась", – написала Даша Квиткова.

Бывшая жена Никиты Добрынина рассказала о том, как люди живут в Нью–Йорке. Даша Квиткова решила подвести итоги своего отдыха в этом городе, а также заявила, что она еще хочет в будущем туда прилететь.

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова в Нью–Йорке. Фото: instagram.com/p/CswaLcyI_Ta/

"а главное: принятие себя и людей, какими бы они ни были. без осуждений. а даже если оно и есть: всем нет к этому делу. и это принимается. feel free to be yourself. ps сегодня мой последний день здесь, и меня ждет долгая дорога домой. но будь уверен, нй, я еще с тобой не договорила и мне есть что сказать @pershyipodyh спасибо за то, что почувствовала и помогла со съемкой этого видео", – также добавила украинская блогерша.

