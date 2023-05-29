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"Я действительно влюбилась": Даша Квиткова шокировала украинцев откровенным признанием

29 мая 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квиткова показала красивые кадры с Нью–Йорка – девушка поделилась впечатлениями
Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова на отдыхе в Майами. Фото: instagram.com/p/Cseu1NCPIY4/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Бывшая жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова показала кадры со своего отдыха. Украинская блогерша показала кадры с Нью–Йорка, куда она летала отдыхать с подругой.

Соответствующие кадры Даша Квиткова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"nyc, который влюбляет в себя. каждый день, я, как турист, испытываю невероятные эмоции от этого величественного города. у меня выступают слезы от увиденного, замирает дыхание и становится приятно глупо от осознания, что я действительно здесь. меня кроет муравьями, потому что это будто фильм, где я являюсь главной героиней и все происходит для меня.неописуемая энергетика и сила.я словно у истоков, здесь и есть начало, а дальше уже некуда.тут можно вершить горы, только не сиди на месте.и я действительно влюбилась", – написала Даша Квиткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бывшая жена Никиты Добрынина рассказала о том, как люди живут в Нью–Йорке. Даша Квиткова решила подвести итоги своего отдыха в этом городе, а также заявила, что она еще хочет в будущем туда прилететь.

Даша Билетная
Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова в Нью–Йорке. Фото: instagram.com/p/CswaLcyI_Ta/

"а главное: принятие себя и людей, какими бы они ни были. без осуждений. а даже если оно и есть: всем нет к этому делу. и это принимается. feel free to be yourself. ps сегодня мой последний день здесь, и меня ждет долгая дорога домой. но будь уверен, нй, я еще с тобой не договорила и мне есть что сказать @pershyipodyh спасибо за то, что почувствовала и помогла со съемкой этого видео", – также добавила украинская блогерша.

Напомним, мы писали о том, что украинская блогерша Даша Квиткова показала счастливые кадры из Майами.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова уехала в США.

Также мы сообщали о том, что Даша Квиткова прокомментировала отношения с Никитой Добрыниным.

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