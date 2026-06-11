Як мати доглянутий вигляд цього літа: поради фахівців та головні тренди

Дівчина дивиться в дзеркало. Фото: magnific

Цього літа в тренді залишається природність та комфорт. Стилісти та косметологи радять відійти від багатокрокових складних ритуалів і зробити вибір на користь простих, але дієвих рішень. Все задля того, щоб вдало підкреслити власну індивідуальність за допомогою сучасних технологій, а не переробити себе до невпізнаваності.

Новини.LIVE виділив шість головних б'юті-напрямків, які будуть актуальними цього сезону.

Об'ємні багатошарові стрижки

Чіткі геометричні лінії та ідеально рівні зрізи відходять на другий план. Зараз у тренді каскадні стрижки, які створюють ефект легкого, природного руху волосся. Великий плюс таких зачісок у тому, що вони чудово адаптуються під будь-яку текстуру (і під прямі пасма, і під кучері), гарно відростають та не вимагають довгих укладок кожного ранку.

Гарна багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Трендовий колір волосся

Якщо говорити про фарбування, то зараз усі в захваті від складних, багатовимірних темних відтінків. Це не просто монохромний шоколадний чи чорний колір. Майстри поєднують близькі за тональністю світлі та темні пасма, завдяки чому волосся починає неймовірно блищати на сонці та здається візуально густішим.

Модний колір волосся. Фото з Instagram

Фокус на здоров'я шкіри голови

Красива зачіска починається з правильного догляду за корінням, тому салонні процедури для шкіри голови стали справжнім хітом. Спеціальні програми з делікатного пілінгу, глибокого очищення від накопичених засобів для укладки, масажу та зволоження допомагають шкірі оновитися. Як результат — волосся довше залишається свіжим, краще росте і стає більш слухняним.

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Майже непомітний макіяж

Щільні тональні креми, чіткий контуринг та важкий грим краще залишити для студійних зйомок. У повсякденному літньому житті панує максимальна легкість. Для свіжого вигляду достатньо невагомого флюїду, краплі кремових рум'ян, які зливаються зі шкірою, та акуратно вкладених брів. Такий макіяж не обтяжує обличчя в спеку, дозволяє шкірі дихати та підкреслює вашу природну красу.

Дівчина з легким макіяжем. Фото: magnific

Кисневі процедури для миттєвого сяяння

Коли потрібно швидко привести обличчя в порядок перед важливою зустріччю чи вечіркою, на допомогу приходить киснева терапія. Це комфортна процедура, яка за один сеанс глибоко зволожує шкіру та насичує її корисними компонентами. Найприємніше те, що після неї немає жодних почервонінь чи періоду реабілітації — обличчя одразу стає відпочилим, свіжим і гладеньким.

Нюдові нігті

Замість яскравих неонових кольорів та складних малюнків дівчата все частіше обирають бездоганно оброблені, чисті нігті. Для покриття використовують напівпрозорі бази, ніжні рожеві чи бежеві відтінки або просто прозорий глянцевий лак. Такий манікюр пасує абсолютно до всього, завжди має дорогий і акуратний вигляд, навіть коли нігті починають трохи відростати.

Нюдові нігті. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, який колір волосся став новим трендом 2026 року. Мова про техніку Peekaboo highlights, що міняє загальне сприйняття зачіски.

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