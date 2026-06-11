Как выглядеть ухоженно этим летом: советы специалистов и главные тренды

Девушка смотрит в зеркало. Фото: magnific

Этим летом в тренде остаются естественность и комфорт. Стилисты и косметологи советуют отказаться от многоэтапных сложных ритуалов и сделать выбор в пользу простых, но эффективных решений. Все для того, чтобы удачно подчеркнуть собственную индивидуальность с помощью современных технологий, а не переделать себя до неузнаваемости.

Новини.LIVE выделил шесть главных бьюти-направлений, которые будут актуальны в этом сезоне.

Объемные многослойные стрижки

Четкие геометрические линии и идеально ровные срезы отходят на второй план. Сейчас в тренде каскадные стрижки, которые создают эффект легкого, естественного движения волос. Большой плюс таких причесок в том, что они прекрасно адаптируются под любую текстуру (и под прямые пряди, и под кудри), красиво отрастают и не требуют длительной укладки каждое утро.

Красивая многослойная стрижка. Фото из Instagram

Трендовый цвет волос

Если говорить об окрашивании, то сейчас все в восторге от сложных, многомерных темных оттенков. Это не просто монохромный шоколадный или черный цвет. Мастера сочетают близкие по тональности светлые и темные пряди, благодаря чему волосы начинают невероятно блестеть на солнце и кажутся визуально гуще.

Модный цвет волос. Фото из Instagram

Фокус на здоровье кожи головы

Красивая прическа начинается с правильного ухода за корнями, поэтому салонные процедуры для кожи головы стали настоящим хитом. Специальные программы по деликатному пилингу, глубокому очищению от накопившихся средств для укладки, массажу и увлажнению помогают коже обновиться. В результате волосы дольше остаются свежими, лучше растут и становятся более послушными.

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Почти незаметный макияж

Плотные тональные кремы, четкий контуринг и тяжелый макияж лучше оставить для студийных съемок. В повседневной летней жизни царит максимальная легкость. Для свежего вида достаточно невесомого флюида, капли кремовых румян, которые сливаются с кожей, и аккуратно уложенных бровей. Такой макияж не утяжеляет лицо в жару, позволяет коже дышать и подчеркивает вашу естественную красоту.

Девушка с легким макияжем. Фото: magnific

Кислородные процедуры для мгновенного сияния

Когда нужно быстро привести лицо в порядок перед важной встречей или вечеринкой, на помощь приходит кислородная терапия. Это комфортная процедура, которая за один сеанс глубоко увлажняет кожу и насыщает ее полезными компонентами. Самое приятное, что после нее нет никаких покраснений или периода реабилитации — лицо сразу становится отдохнувшим, свежим и гладким.

Нюдовые ногти

Вместо ярких неоновых цветов и сложных рисунков девушки все чаще выбирают безупречно обработанные, чистые ногти. Для покрытия используют полупрозрачные базы, нежные розовые или бежевые оттенки или просто прозрачный глянцевый лак. Такой маникюр подходит абсолютно ко всему, всегда выглядит дорого и аккуратно, даже когда ногти начинают немного отрастать.

Нюдовые ногти. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какой цвет волос стал новым трендом 2026 года. Речь идет о технике Peekaboo highlights, которая меняет общее восприятие прически.

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