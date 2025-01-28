Леся Нікітюк вагітна — ЗМІ

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведучу Лесю Нікітюк запідозрили у вагітності. У мережі ширяться чутки про те, що зірка невдовзі стане мамою.

Про це з посиланням на джерела пише ТСН.ua.

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Чутки про те, що телеведуча при надії активно почали ширитися після того, як вона оголосила про те, що покидає шоу "Хто зверху?" після семи років у проєкті. Фани припустили, що таке рішення зірка прийняла саме тому, що готується до материнства.

Новину про вагітність телеведучої журналістам підтвердили інсайдери. За словами джерел, 37-річна Нікітюк та її 28-річний наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук, дійсно скоро стануть батьками.

Натомість сама Леся чутки про вагітність не коментує.

Нагадаємо, про стосунки ведучої із військовим стало відомо восени 2024 року. Певний час пара приховувала свій роман, але невдовзі Леся та Дмитро офіційно підтвердили стосунки. А у січні ведуча повідомила щасливу звістку — вона заручилася зі своїм обранцем.

Раніше зірка "Ліги сміху" освідчився свої коханій. Також ми писали, що відомий телеведучий стане батьком втретє.