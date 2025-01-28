Леся Никитюк беременна — СМИ

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущую Лесю Никитюк заподозрили в беременности. В сети ходят слухи о том, что звезда вскоре станет мамой.

Об этом со ссылкой на источники пишет ТСН.ua.

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Леся Никитюк беременна

Слухи о том, что телеведущая в положении активно начали распространяться после того, как она объявила о том, что покидает шоу "Кто сверху? после семи лет в проекте. Фаны предположили, что такое решение звезда приняла именно потому, что готовится к материнству.

Новость о беременности телеведущей журналистам подтвердили инсайдеры. По словам источников, 37-летняя Никитюк и ее 28-летний жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук, действительно скоро станут родителями.

Сама Леся слухи о беременности не комментирует.

Напомним, об отношениях ведущей с военным стало известно осенью 2024 года. Некоторое время пара скрывала свой роман, но вскоре Леся и Дмитрий официально подтвердили отношения. А в январе ведущая сообщила счастливую весть — она обручилась со своим избранником.

Ранее звезда "Лиги смеха" сделал предложение своей возлюбленной. Также мы писали, что известный телеведущий станет отцом в третий раз.