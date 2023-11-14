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Мэттью, я плачу — звезда Друзей Кортни Кокс выложила видео любимой сцены сериала

14 ноября 2023 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мэттью, я плачу — звезда Друзей Кортни Кокс выложила видео любимой сцены сериала
Мэттью Перри и Кортни Кокс в постели. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в популярном телесериале "Друзья", показала в соцсетях видео своей самой любимой сцены в сериале с участием покойного актера Мэттью Перри. Знаменитость продолжает тяжело переживать смерть товарища.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

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Самая любимая сцена сериала

Актриса отметила: она до сих пор тяжело переживает смерть Перри, поэтому постоянно плачет. Чтобы унять тоску, она начала публиковать самые любимые моменты сериала. Так она выложила отрывок юмористической постельной сцены между своей героиней, Моникой Геллер и персонажем Перри, Чендлером Бингом.

"Расскажу немного предыстории: Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом их истории любви", — описывает момент Кокс.

Актриса добавляет: в этой сцене, прежде чем они начали вертеться, он прошептал ей смешную фразу, в результате чего сцену трижды переснимали.

"Он часто делал такие вещи. Он был веселым и добрым. Спи спокойно", — подытожила она.

Мэттью Перри умер — что известно

Напомним, что Мэттью Перри скончался в конце октября текущего года в Лос-Анджелесе. По информации полиции, он утонул в джакузи. Актера похоронили в Лос-Анджелесе.

О последних месяцах жизни Перри рассказали и его друзья-коллеги из сериала, до сих пор тяжело переживая его внезапную смерть. Однако тяжелее всего в этом плане уход друга в мир иной переживает актриса Дженнифер Энистон: меньше года назад она похоронила отца.

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