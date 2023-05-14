Тимур Мирошниченко объяснил, чем особенное "Евровидение-2023"

Ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Во время "Евровидения-2023" Европа продемонстрировала единство, это стало лейтмотивом конкурса в этом году. Единство Европы в поддержке Украины ощущалось в каждом номере и эпизоде шоу.

Такое мнение высказал ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко эксклюзивно для Новини.LIVE.

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"Самое главное Евровидение"

Тимур Мирошниченко подчеркнул, что считает этот конкурс "самым главным "Евровидением" за все годы его существования".

"На самом деле я считаю, что в этом году было самое главное "Евровидение" за все годы его существования. Как раз таки во втором полуфинале был шикарный ролик, где рассказывается история "Евровидения". Как 67 лет назад на континенте, который восстанавливается после Второй мировой войны, нужно было что-то, чтобы всех объединить. И что бы могло быть лучше песни?" — сказал он.

По мнению Мирошниченко, украинцев на конкурсе приветствовали как "уважаемых гостей", и единство Европы в поддержке Украины ощущалось во всех мероприятиях конкурса.

"Здесь, в Британии, и по всей Европе встречают не беженцев, а уважаемых гостей для убежища от войны. Очень важно быть объединенными — это лейтмотив конкурса. Это прослеживается и в каждом эпизоде шоу, и в каждом номере шоу, так и за пределами сцены. По всему городу Ливерпуль и в Британии в целом", — отметил ведущий.

Тимур Мирошниченко отметил, что такой подход к проведению конкурса подталкивает европейцев к пониманию того, насколько важно быть объединенными в столь тяжелое время.

"Это чрезвычайно вдохновляет, в первую очередь, всех европейцев, всех гостей конкурса и зрителей к пониманию, насколько важно в самые сложные времена новейшей истории Европы быть объединенными. И мне кажется, что абсолютно все это получается у организаторов", — сказал он.

Напомним, в этом году в песенном конкурсе "Евровидение", состоявшемся в английском Ливерпуле, победила певица из Швеции. Члены нацжуры и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.

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