Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тимур Мирошниченко объяснил, чем особенное "Евровидение-2023" arrow

Тимур Мирошниченко объяснил, чем особенное "Евровидение-2023"

14 мая 2023 17:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Тимур Мирошниченко объяснил, чем особенное "Евровидение-2023"
Ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во время "Евровидения-2023" Европа продемонстрировала единство, это стало лейтмотивом конкурса в этом году. Единство Европы в поддержке Украины ощущалось в каждом номере и эпизоде шоу.

Такое мнение высказал ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко эксклюзивно для Новини.LIVE.

Читайте также:

"Самое главное Евровидение"

Тимур Мирошниченко подчеркнул, что считает этот конкурс "самым главным "Евровидением" за все годы его существования".

"На самом деле я считаю, что в этом году было самое главное "Евровидение" за все годы его существования. Как раз таки во втором полуфинале был шикарный ролик, где рассказывается история "Евровидения". Как 67 лет назад на континенте, который восстанавливается после Второй мировой войны, нужно было что-то, чтобы всех объединить. И что бы могло быть лучше песни?" — сказал он.

По мнению Мирошниченко, украинцев на конкурсе приветствовали как "уважаемых гостей", и единство Европы в поддержке Украины ощущалось во всех мероприятиях конкурса.

"Здесь, в Британии, и по всей Европе встречают не беженцев, а уважаемых гостей для убежища от войны. Очень важно быть объединенными — это лейтмотив конкурса. Это прослеживается и в каждом эпизоде шоу, и в каждом номере шоу, так и за пределами сцены. По всему городу  Ливерпуль и в Британии в целом", — отметил ведущий.

Тимур Мирошниченко отметил, что такой подход к проведению конкурса подталкивает европейцев к пониманию того, насколько важно быть объединенными в столь тяжелое время.

"Это чрезвычайно вдохновляет, в первую очередь, всех европейцев, всех гостей конкурса и зрителей к пониманию, насколько важно в самые сложные времена новейшей истории Европы быть объединенными. И мне кажется, что абсолютно все это получается у организаторов", сказал он.

Напомним, в этом году в песенном конкурсе "Евровидение", состоявшемся в английском Ливерпуле, победила певица из Швеции. Члены нацжуры и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.

Мы также писали, что Украина достойно выступила на "Евровидении-2023": перформанс группы TVORCHI.

Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас