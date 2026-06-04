Модная обувь 2026: возвращение культовых моделей из 2000-х годов

Черные вьетнамки. Кадр из видео

Мода в очередной раз доказывает, что старые тренды никогда не исчезают навсегда. Этим летом в центре внимания оказалась обувь, которую многие помнят с начала 2000-х. Когда-то ее носили почти все, потом она надолго исчезла из модных подборок, а теперь вернулась и уже претендует на статус главного хита сезона. Речь идет о вьетнамках на каблуках.

Новини.LIVE расскажет об этой модели подробнее.

К какой обуви присмотреться этим летом

Если раньше такая модель вызывала споры, то сегодня она уверенно завоевывает гардеробы модниц по всему миру. Секрет популярности этой обуви заключается в том, что она сочетает легкость обычных вьетнамок с изяществом классических босоножек.

Также современные модели выглядят значительно элегантнее, чем их аналоги двадцатилетней давности. Дизайнеры делают ставку на лаконичность, тонкие ремешки и сдержанные цвета. Благодаря этому обувь легко вписывается как в повседневные образы, так и в более нарядные комплекты.

Вьетнамки. Фото из Instagram

Особенно популярными стали модели на невысоком устойчивом каблуке. Они добавляют несколько сантиметров роста, но остаются комфортными даже для длительных прогулок. К тому же такая обувь визуально делает ноги стройнее и добавляет образу легкости. Носить вьетнамки на каблуке можно практически с чем угодно:

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они прекрасно сочетаются с длинными платьями из легких тканей, юбками миди и сарафанами;

для городских образов их часто носят с широкими джинсами, льняными брюками или бермудами.

Не менее эффектно смотрится комбинация с костюмами свободного кроя. Легкий пиджак, просторные брюки и минималистичная обувь создают тот самый дорогой и непринужденный стиль, который сейчас активно набирает популярность. Для ежедневных выходов достаточно добавить к любимым джинсам базовую футболку и пару таких вьетнамок. Даже самый простой комплект сразу будет выглядеть более современно и женственно.

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