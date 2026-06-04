Модне взуття 2026: повернення культових моделей з 2000-х років

Чорні в'єтнамки. Кадр з відео

Мода вкотре доводить, що старі тренди ніколи не зникають назавжди. Цього літа в центрі уваги опинилося взуття, яке багато хто пам'ятає з початку 2000-х. Колись його носили майже всі, потім воно надовго зникло з модних добірок, а тепер повернулося і вже претендує на статус головного хіта сезону. Йдеться про в'єтнамки на підборах.

Новини.LIVE розповість про цю модель детальніше.

До якого взуття придивитися цього літа

Якщо раніше така модель викликала суперечки, то сьогодні вона впевнено завойовує гардероби модниць по всьому світу. Секрет популярності цього взуття полягає в тому, що воно поєднує легкість звичайних в'єтнамок із витонченістю класичних босоніжок.

Також сучасні моделі мають значно елегантніший вигляд, ніж їхні аналоги двадцятирічної давності. Дизайнери роблять ставку на лаконічність, тонкі ремінці та стримані кольори. Завдяки цьому взуття легко вписується як у повсякденні образи, так і в більш ошатні комплекти.

В'єтнамки. Фото з Instagram

Особливо популярними стали моделі на невисокому стійкому підборі. Вони додають кілька сантиметрів зросту, але залишаються комфортними навіть для тривалих прогулянок. До того ж таке взуття візуально робить ноги стрункішими та додає образу легкості. Носити в'єтнамки на підборах можна практично з будь-чим:

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вони чудово поєднуються з довгими сукнями з легких тканин, спідницями міді та сарафанами;

для міських образів їх часто носять із широкими джинсами, лляними штанами або бермудами.

Не менш ефектний вигляд має комбінація з костюмами вільного крою. Легкий піджак, просторі штани та мінімалістичне взуття створюють той самий дорогий і невимушений стиль, який зараз активно набирає популярності. Для щоденних виходів достатньо додати до улюблених джинсів базову футболку та пару таких в'єтнамок. Навіть найпростіший комплект одразу матиме більш сучасний і жіночний вигляд.

Які ще тренди варто враховувати цього літа

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