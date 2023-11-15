Создал семью из незнакомцев — Дэвид Швиммер чувственно попрощался с Мэттью Перри

Актеры Дэвид Швиммер и Мэттью Перри. Фото: Instagram Дэвида Швиммера

Актер известного американского сериала "Друзья" Дэвид Швиммер, сыгравший Роса Геллера, впервые публично отреагировал на смерть Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга. Он поблагодарил его за "десять невероятных лет смеха и творчества".

Об этом он написал в своем Instagram.

Читайте также:

Воспоминания о друге

"Я никогда не забуду твой безупречный выбор времени и подачу комических ситуаций. Ты мог взять прямую линию диалога и согнуть ее по своему усмотрению, в результате чего получалось нечто столь оригинальное и неожиданно смешное, что это до сих пор удивляет", — заметил Швиммер.

По его словам, Мэттью Перри имел сердце, с которым со щедростью делился, чтобы создать "семью из шести незнакомцев".

"Это фото из одного из моих любимых моментов с тобой. Сейчас оно заставляет меня улыбаться и скучать одновременно. Я представляю, как ты где-то там, наверху, в таком же белом костюме, с руками в карманах, оглядываешься вокруг — "Неужели туч больше нет ?" — подытожил он.

Скриншот сообщения из Instagram Дэвида Швиммера

Реакция других актеров

Актриса Дженнифер Энистон также посвятила нежное сообщение своему коллеге по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Актриса призналась, что такой боли от потери она еще не испытывала.

Актер Мэтт Леблан тоже попрощался со своим коллегой. Он высказался о дружбе и работе с актером. В соцсетях артист поделился фотографиями каста "Друзей", а также кадрами, на которых обнимает Перри.

Ранее американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в популярном телесериале "Друзья", показала в соцсетях видео своей самой любимой сцены в сериале с участием покойного Мэттью Перри. Знаменитость продолжает тяжело переживать смерть товарища.

Напомним, Мэттью Перри скончался в конце октября текущего года в Лос-Анджелесе.